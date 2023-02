Gran Hermano: La fuerte pelea entre Romina y Alfa que terminó con su amistad

Cuando Alfa compartió con otros compañeros de Gran Hermano lo que creyó haver escuchado, una de las que le dijo que estaba errado fue Camila: “No, Alfa no dijo”, le dijo. Sin embargo, él insistió e ingresó para contarle a Romina, quien se molestó.

“Tomátela”, le dijo a la exdiputada el mayor de los concursantes, lo que generó una primera discusión dentro de la habitación y delante del resto de los participantes. No, “bueno, viste”, no porque yo no me hago la boluda con vos. Al contrario”, le dijo Romina.

Gran Hermano: la crisis de Romina

Luego de la discusión en Gran Hermano, en la que Alfa dijo que Romina se victimiza con sus hijas, la exdiputada tuvo una fuerte crisis de llanto y encontró consuelo en sus amigas Julieta Poggio y Daniela Celis.

Romina: -No puedo más.

Daniela: -Está errado él.

Julieta: -Está muy equivocado en todo lo que dijo.

Daniela: -Te dijo cosas horribles, Romi.

Julieta: -Se fue a la mierda.

Romina: -Te juro que nunca, nunca metería a mis hijas, ni me haría la víctima. Si yo me hubiese querido hacer la victima hubiera contado un montón de cosas de mi vida y nunca dije nada.

Julieta: -¿Alguno más piensa eso de vos acá adentro? No. Nadie.

Daniela: -Romi, nadie lo piensa. Es el único que piensa eso de vos.

Romina: -Mirá cómo se lo tenía todo guardado.

Julieta: -Y te duele porque es de una persona que no te esperabas. ¿Por qué hay que menospreciar esto a una mamá que sale a trabajar? Es lo mismo.

Romina: -¿Por qué me dijo esto, Juli?

Julieta: -Yo pienso que esto no tiene vuelta atrás.

Romina: -No, ya sé.