Gran Hermano: la estrategia para que Thiago regrese al reality

Los fans del joven ex participante planearon una estrategia para pedirle a la producción el regreso de Thiago a Gran Hermano: recolectar firmas para que la producción le da otra oportunidad.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1614819703339335680 Thiago es el nuevo eliminado de #GranHermano Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/UCm0Kvrypm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 16, 2023

Gran Hermano: quieren el regreso de Thiago Medina

En Internet se lanzo una campaña titulada “10.000 firmas para que Thiago vuelva”, dedicada al último eliminado con la intención de que pueda regresar al programa.

Sin embargo, el ex participante ya ha asomado sus planes al salir de la casa más famosa. “Antes me decían de alquilar, y te decía ‘Ni loco’, pero ahora sé mis hermanos que pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante”, dijo.

También asomó la posibilidad de irse a vivir con Daniela, con quien inició un romance en Gran Hermano, a pesar de que ella lo nominó como parte de su plan de “venganza”.

gran hermano (27).png

Ante la presunta de Costa sobre sus sueños, Thiago se sinceró: “Realmente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele. Panelista o cualquier cosa, porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras, ayudante a acomodar algo”, reveló.

Laura Ufbal también opinó sobre el participante y consideró que, para ella, Thiago debería ser humorista, una actividad que no le resultó desagradable y que no descartó: “Me gusta ver a la gente contenta, no me gusta que esté triste. Cada vez que veo a alguien que estaba mal le hacía cualquier boludez para que se ría”, contó.