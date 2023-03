Gran Hermano: La dura crítica de Julieta a los cosméticos de Wanda Nara

Julieta: me voy a sacar ya este labial de mierda (de la marca de Wanda Nara)

Nacho: perdón? JULIETAAA

Julieta: este color que no me favorece *risas*

Nacho: sos un aparato nena, ¿qué te corregís?#GH23 #GH2023 #GranHermano #GH22 #GH2022 #GranHermanoArgentina #GranHermano2022 pic.twitter.com/JhiuPjkCkH