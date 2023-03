Gran Hermano: La desmedida reacción de Agustín tras el triunfo de Marcos

Muchas fueron las emociones que desató Marcos Ginocchio tras consagrarse como ganador del famoso reality show Gran Hermano , la noche del lunes 27 d emarzo. Pero, en el estudio de Telefe , una de las reacciones que más llamó la atención cuando anunciaron al ganador fue la del ex concursante Agustín Guardis .

Al saber que Marcos era el ganador , Agustin Guardis no pudo contener la emoción y tuvo una reacción desaforada la cual no pasó inadvertida para quienes estaban en el estudio y para quienes seguían el show a través de redes sociales.

“Quien gana esta edición es... ¡Marcos!”, anunció Santiago del Moro. Inmediatamente, las cámaras tomaron la emoción de los participantes y del público en el estudio y en redes no tardó en viralizarse la reacción de Agustín, el joven que se hizo amigo del salteño dentro de la casa.

“Frodo” como era conocido dentro de Gran Hermano, cargado de euforia y emoción se arrodilló y comenzó a llorar. Tal es así que Ariel Ansaldo debió ayudarlo a levantarse.

La emotiva reacción no pasó desapercibida para los usuarios que lo volvieron tendencia. “Frodo en una mal”, “Que roba cámaras mi dios. Perimetral por las dudas”, “Parece mi tía que quería llamar la atención el día que me egresé”, “Agustín lo dio todo”, “Marcos no te va a compartir los millones, Agustín. Cálmate”, fueron algunos de los mensajes que recolectó la publicación.

Gran Hermano: Marcos es el ganador

En la final de Gran Hermano, aunque no hubo sorpresas ya que ocurrió tal y como vaticinaban los usuarios de las redes sociales y también los sitios de apuestas, sí hubo emociones a flor de piel cuando Marcos Ginocchio se consagró campeón.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqUVdo5p034%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

De hecho una de las situaciones más emotivas la protagonizó el joven salteño con su reacción, realmente conmovedora, después de que Santiago del Moro le confirmara que había sido elegido por el público.

Luego de darse un emotivo abrazo con su compañero, Marcos se quedó por primera vez completamente solo en la casa más famosa del país y tuvo un gesto inesperado: se desplomó y empezó a llorar desconsoladamente. Lo logró, se convirtió en el campeón.