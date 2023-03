Gran Hermano: la contundente respuesta de Santiago del Moro a Juan Reverdito

Los dichos que Juan Reverdito hizo días atrás, en los que denunció “acomodos” en Gran Hermano no pasaron inadvertidos y causaron impacto, tanto que ameritaron respuestas por parte del reality.

“Si no rendís, te eliminan”, dijo el ex participante y ante esto, Santiago del Moro no se quedó callado y lanzó una frase que causó impacto en redes sociales: “Él era prioridad para la producción”.