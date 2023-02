Gran Hermano: ¿Julieta tiene una estrategia para sacar a Alfa?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCodr5nfsGrP%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Ella escogió entre cuatro nominados por los integrantes de Gran Hermano: Lucila, Camila, Alfa y Romina. Cuando el conductor Santiago del Moro le pidió a Julieta que dijera los nombres de los dos primeros concursantes que eligió para que sigan en placa, fue su oportunidad para sacar un as bajo la manga.

Su decisión fue enviar a Romina, una de sus amigas, a la placa de nominados. “Me costó tomar esta decisión porque no me basé en afinidad, sino en juego”, explicó. La respuesta de la exdiputada no se hizo esperar. “Yo quiero seguir en la casa porque me elija la gente, no mis compañeros. Es lo que yo siento y lo que necesito”, dijo.

Gran Hermano: la jugada magistral de Julieta

Luego, Julieta hizo su jugada maestra: “La segunda persona que voy a dejar en placa para el domingo es Alfa”. La decisión causó sorpresa entre los demás integrantes de Gran Hermano y la respuesta de Walter Santiago llegó:“La gente ve todo, escucha todo, y sabe quién es digno de seguir jugando y quién no, así que bien”.

Finalmente, cuando le tocó decidir entre Lucila o Camila, Julieta escogió: “Me costó tomar esta decisión, la tomé por estrategia y confío que el resultado será el que creo, espero que la jugada me salga bien” y luego salvó a Camila. Con esto, los tres nominados de Gran Hermano son Lucila, Romina y Alfa.

Esta jugada de Julieta Poggio se da cuando Alfa está envuelto en controversia tras su feroz cruce con Romina, por lo que queda esperar si sus detractores votan para que salga de la casa más famosa.