'Gran Hermano': Juliana reveló la millonaria cifra que puede llegar a cobrar un influencer

"Y estoy esperando ansiosa una nueva etapa con un montón de proyectos y cosas que tengo ganas de hacer, y que el programa me dio el impulso para hacer", destacó y luego habló de manera muy sincera sobre si le gustaría entrar de nuevo a la casa.

image.png

"No. Soy muy sagitariana, muy libre, me gusta viajar mucho. Lo tomé en su momento como parte del show del reality, me encantó la experiencia, pero tanto tiempo de encierro… no creo que pudiese volver a ingresar a un Gran Hermano".

"En algún momento me lo planteé: si hubiese algún Gran Hermano de famosos tal vez puede llegar a pasar. Pero no lo sé. Hoy por hoy, no volvería a ingresar a un Gran Hermano. Salvo si hubiese algún Gran Hermano de famosos, tal vez puede llegar a pasar."

"Seguidamente habló de lo que le hizo hacer tomar la decisión de anotarse para entrar al reality: Un día estábamos merendando y la vi a mi mamá como emocionada, diciendo: “A mí me encantaría. A vos siempre te gustó la tele, los medios, naciste para estar en algo referido a lo artístico”.

image (24).jpg

"Desde chica siempre fui muy payasa, de disfrazarme, de grabarme, me hacía la que actuaba escenas y demás. Entonces fue como verla a mi mamá emocionada, como copada con la idea y dije: “Bueno, ¿por qué no?”, manifestó.

'Gran Hermano': Juliana habló de su etapa como influencer y de su relación con Maxi

"Yo no creo en el amor a primera vista, pero lo nuestro con Maxi fue amor a primera vista. Desde la primera noche conectamos y empezamos a hablar. Sentía esa conexión con la otra persona, muchas coincidencias de vida", agregó.

"Y bueno pasaron tres días, y nos dimos nuestro primer beso. Nuestro cariño traspasó la pantalla y por eso tenemos mucho fans club y gente que nos sigue, que es muy fan de la pareja, no de uno o del otro", destacó sobre el inicio de su relación con su actual novio.

Luego destaco su salida de la casa y lo que la llevó a convertirse en una gran influencer: "Soy una loca bárbara. La primera semana estás a full, un montón de notas y cosas, entonces estás todos los días muchas horas. Pero ni bien pude terminar con todos esos compromisos, me fui al concierto de Harry Styles".

image.png

"Hacé de cuenta que yo era, no sé, una artista. Las chicas que me gritaban, hacían cola para hacerse fotos, yo no te puedo explicar. En un momento me tuvieron que esconder en una carpa de puestos de comida porque era tanta la emoción de la gente con Gran Hermano, con “Juli que recién salía”.

"Había nenas desde los nueve años hasta los 17, que es como la edad que a mí más me sigue. Fue una locura. Pero yo me fui feliz porque no podía creer recibir tanto cariño, tanta euforia. Y encima de la pura, de la buena. Yo no era influencer. Es algo muy loco, con un poco de fama y de seguidores conseguís un montón de cosas".

Finalmente habló sobre la cantidad de dinero que se puede llegar a hacer en esta rama: "Está bueno porque es algo que está al alcance de la mano. O sea, con un poco de fama y un poco de seguidores conseguís un montón de cosas.

image.png

No, plata, plata. Porque imaginate que por ahí son emprendimientos o marcas que no tienen pero ni la mitad de los seguidores que tenemos nosotros. Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que si una influencer se dedica solamente a eso,

"Que aparte les demanda también mucho tiempo, que los tutoriales, que los videos… No. A mí me gusta hasta por ahí, porque me genera estrés. Es un montón. Pero creo que si le ponés todas las pilas, me animo a decirte que podés llegar a hacer 1 millón por mes, cerró.