Gran Hermano: Juliana confesó quién era su favorito entre Nacho y Marcos para ganar el reality

Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que finalizó el gran fenómeno televisivo de este año como lo fue Gran Hermano que tuvo a Marcos Ginocchio como flamante campeón. Ahora la ex participante Juliana sorprendió al revelar quién era su favorito para vencer en la final.

image.png

En aquella ocasión fueron muchos los que querían que Marcos ganara, incluyendo a famosos, sin embargo Nacho también tenía a muchos seguidores, quienes siempre le transmitián sus mejores deseos en la sredes. Por este motivo Juliana, quien hace poco sorprendió al comunicar el fin de su relación con Maxi habló sobre ello, sorprendiendo a más de uno.

Gran Hermano: Este fue el favorito de Juliana en la final del reality

Juliana asistió recientemente al ciclo transmitido por streaming "Mandale Fruta" en el que entre otras cosas reveló quien consideraba el mejor para vencer en aquella oportunidad: "Creo que era muy merecido porque justamente Marcos es el ejemplo del Gran Hermano, literal. Era muy tranquilo Marquitos y muy buena persona".

"Desde el lado del juego, en la final prefería que gane Nacho antes que Marquitos. Sentía que era muy merecido porque la remó los cinco meses, fue súper estratega, se pasó por todos los grupos y todo el mundo lo quiso", expresó revelando de esta manera su favorito.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTronnk_%2Fstatus%2F1681657708888354817%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681657708888354817%7Ctwgr%5Edcb306331e33f1ba5b2f3ef546e3b06792ec64c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1255321653029649316.ampproject.net%2F2307052224000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false JULIANA 'LA PIPI' HABLA SOBRE LA FINAL DE GRAN HERMANO

"Él es el ejemplo de Gran Hermano (...) como jugador me parecia más copado Nachito, pero los dos me parecian grandes personas, así que está buenisimo que haya ganado el primo." pic.twitter.com/0ZNBy93hOO — TRONK (@Tronnk_) July 19, 2023

"Como jugador me parecía más copado Nachito pero los dos me parecían grandes personas así que está buenísimo que haya ganado el Primo", cerró su opinión de manera contundente y honesta la ex participante del reality.