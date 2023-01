'Gran Hermano': estos son los cuatro nominados de la semana

La primera en votar y que sorprendió al público fue Julieta Poggio, quien se las jugó todas y aplicó la votación espontánea. La participante mejor conocida como "Disney", le dio sus primeros 3 votos a Agustín y alegó su desacuerdo por el juego que hace: "Él quiere que todos le tengamos cierto miedo o respeto por su papel del estratega, haciéndose el que se las sabe todo y no le creo nada", sentenció.

Y sus otros dos votos fueron para Ariel, porque aseguró que lo ve fingiendo constantemente y metido en un personaje que lo hace ser un "tibio" dentro del juego de 'Gran Hermano'.

Luego que todos pasaron por el confesionario, Santiago del Moro dio a conocer los nombres de los nominados, y en este sentido, la placa quedó con cuatro participantes: Ariel, Lucila "La Tora", Agustín y Daniela. Ahora, Romina y Marcos, al ser líderes de la semana, tendrán la difícil tarea de salvar a uno de ellos este jueves, pero tendrá que ser una decisión compartida.

gran hermano.jpeg

Alfa confiesa sus sentimientos por Camila en medio de polémicas

El concursante de 61 años ha mostrado interés en la joven de 21 desde el día que ella ingresó al reality y precisamente una de las situaciones que más ha llamado la atención sobre esto es la diferencia de edades entre ambos, algo por lo que Alfa ha sido cuestionado.

En el confesionario y luego de celebrar su cumpleaños, Alfa fue cuestionado sobre las intenciones que tiene con Camila, ya que fue visto en una charla con ella en la que él le contaba de la conversación con el dueño de la casa y de la respuesta que dio frente a las cámaras.

granhermano11.png

“Me preguntaron por vos, que cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le dijo Alfa a Camila mientras a abrazaba en la cocina. “¿Y qué les dijiste?”, preguntó la joven. Alfa respondió: “Que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, y luego le reveló que Gran Hermano le preguntó si no piensa que ella es joven para él.

En tono de broma, el mayor de los concursantes de Gran Hermano le dijo: “No importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años. Menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías”, bromeó hacia el final, aunque no se pudo observar cómo terminó la charla.