'Gran Hermano': Este fue el video que hizo Camila, la hermana de Thiago para entrar al reality

Miles de personas comenzaron a realizarel casting, una de ellas fue nada más y nada menos que Camila la hermana de Thiago , quien no perdió la oportunidad de poder participar, motivo por el que envió un video muy particular para ver si logra ser seleccionada.

Cabe destacar que Camila fue una de los familiares de los participantes que tuvo mucha exposoción, agarrando mucha fama, incluso también fue objeto de polémicas por situaciones que ocurrieron no relacionadas a su hermano.

El periodista Pampito, fue el encargado de revelar la información junto al video a través de sus redes: “Camila, la hermana de Thiago, ya mandó su video para participar de Gran Hermano 2023″.

'Gran Hermano': Así fue casting de Camila, la hermana de Thiago para entrar al reality

“Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy”, inició Camila en el video.

“No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere”, destacó y luego agregó: “Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”.

Cabe resaltar que Camila ya hizo el casting para participar en la misma edición que fue seleccionado su hermano Thiago, pero no fue elegida, siendo algo totalmente distinto a este, en el que habló más y con mucho más soltura.