'Gran Hermano': Con este detalle, Coti le expresó su gran amor al Conejo ¡Increible!

Allí fue cuando Coti sorprendió al decirle que si se hizo una frase dedicada a su pareja "Sí, hay. Y dice 'no te voy a soltar la mano', en inglés. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía", reveló la ex participante, dejando a todos en silencio.

Luego de eso, procedió a mostrarlo por primera vez y demás agregó: "Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía".

'Gran Hermano': Coti y el Conejo evalúan un nuevo proyecto juntos

Coti Romero sigie dando de qué hablar a semanas de haber participado y sido eliminada del relaity Gran Hermano. Dos meses han trascurrido desde que la ex participante apostó al amor con Alexis "el Conejo" Quiroga en el concurso y ahora reveló que ambos están recibiendo muchas propuestas laborales y que harán una muy divertida en pareja.

Con emoción, Coti aseguró que: "Estoy recibiendo muchas propuestas. Obviamente, las estoy analizando bien. Esto es nuevo para mí. Estoy muy contenta", durante una entrevista en Mañanísima, de Ciudad Magazine.

Coti, quien fue una destacada participante de Gran Hermano e incluso en redes sociales pedían su regreso al show, agregó: "Me encantaría quedarme en la tele. Me encanta estar delante de la cámara. Con el Cone vamos a hecer nuestro canal para stremear, una vez por semana, al menos. Nos lo estuvieron pidiendo y vamos a ver cómo nos va. Está bueno".

La exconcursante del reality de Telefe asomó las posibilidades de ingresar al mundo de la actuación: "También me gustaría actuar, en una serie, en una película o en algo", finalizó.