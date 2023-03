'Gran Hermano': Esta es la condición de Sol Pérez para entrar a la casa

La reciente ganadora de 'The Challenge expresó: “Yo no tengo problema en entrar, pero voy un día y me vuelvo”. afirmó como una condición que nos se negocia y agregó: permanezca junto a los concursantes por algunas horas y luego pueda volver al afuera.

'Gran Hermano': Nacho rompió en llanto al reencontrarse con su abuela y su segundo padre

Para la gala de este martes en 'Gran Hermano' estaba programada la segunda visita de los familiares, luego de que el lunes entraran las hijas de Romina, motivo por el que ahora ingresaron la abuela de Nacho; Tesi y Jesús, su segundo padre a quien no esperaba su visita, debido a que reside en España.

Santiago del Moro hizo el respectivo anuncio del ingreso de los familiares, no sin antes hablar un poco con ellos, en específico con Jesus, quien le contó la travesía que tuvo que hacer para poder llegar a la Argentina, incluyendo varias horas sin poder dormir.

Finalmente le comunicaron a Nacho que lo estaban esperando por lo que de inmediato se dirigió al lugar. Allí estaba su abuela quien lo recibió con un gran abrazo y ambos rompieron en un largo llanto debido a que tenían más de cinco meses sin verse.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1635824399352840192 ¡Momento único! Nacho recibe a sus familiares Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/ewlstV2NIE — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 15, 2023

luego de unos minutos conversando en el que ambos seguían llorando, ella le dijo varias veces que estaba muy orgullosa de él y que lo quería muchisiimo, pero también le dijo que le tenía una otra gran srpresa, por lo que su cara cambió rápido.