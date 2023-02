Gran Hermano: el fuerte cruce de Agustín y Thiago en televisión

Los ex participantes de Gran Hermano , Agustín Guardis y Thiago Medina, protagonizaron una fuerte discusión durante su participación en el show La noche de los ex, el debate sobre el reality, conducido por Robertito Funes Ugarte en Telefe.

Durante el show de los concursantes de Gran Hermano, Thiago calificó a Agustín de “milanesa”. “¿Y eso qué quiere decir?”, le preguntó el conductor. “Que es un salame”, respondió Medina fiel a su estilo y le dijo directamente a Agustín: “Si yo estoy al lado tuyo no te voy a querer comer la guacha”.

Gran Hermano: se caldea la discusión entre Thiago y Agustín

La respuesta de Agustín no se hizo esperar: “Es una lástima porque yo de él tengo una buena consideración”. También contestó sobre su acercamiento a Daniela. “Nada que ver, yo me burlaba porque se vengaba de vos. Deberías estar enojado con ella, que es la que te sacó de la casa”, dijo. Y agregó: “Estábamos jugando los dos, porque cada uno sabía lo que dijimos”.

El show de los ex de Gran Hermano entró en un estado de tensión: “Yo no tengo nada contra vos. Siempre estuve con vos ¿Quién era el que se quedaba con vos hasta la madrugada haciéndote un licuadito, escuchándote y reflexionando?”, le dijo Agustín a Thiago, ya perdiendo la calma.

También apuntó “Un día, vos viniste y me dijiste: ‘Che, yo necesito aprender a leer mejor, de corrido, porque en las pruebas del líder lo necesito...”. Y yo agarré dos paquetes de harina y estuvimos leyendo... ¿Quién fue el gil que cuando te estabas por ir, y yo lo sabía porque había estado afuera, le fue a hablar a Maxi para que te salvara?”.

granhermano17.jpg

“Nadie fue”, contestó entonces Thiago, dejando en claro que si hubiera sido así no estaría eliminado. Ante esto, Agustín se molestó más. “¡Yo fui! Y me comí una advertencia de Gran Hermano. Me llamaron al confesionario porque vos te ibas y yo, más allá de que lo quiero un montón a Marcos y quiero que lo gane, sé que a vos el premio te sirve un montón, hermano. Y te lo dije la primera semana: ‘Ojalá llegues a la final y lo ganes’. Pero vos lo desperdiciaste”, contó ya casi a los gritos.

Contundente, Agustín le dijo a Thiago: “Vos te dejaste llevar por una mina que cuando salió, te sacó el cuero y, encima, cuando volvió te sacó, porque fue ella. Yo nunca te falté el respeto”. Lo cierto es que, cuando Robertito le preguntó a Thiago qué le había parecido Agustín, éste contestó: “Un boludo”. “¡Pará, no me parece que me faltes el respeto así!”, se indignó Guardis. “Hasta acá llegué, la falta de respeto guardátela”, le respondió Medina.