Gran Hermano: el estruendoso freno que le puso Maxi a Camila

Unas actitudes que le valieron un apercibimiento de parte de Gran Hermano, quien le dijo a Alfa en el confesionario que no volviera a dirigirse de manera discriminatoria hacia su nuevo compañero, porque iba a recibir una sanción.

Sin embargo, a pesar de esta advertencia, Alfa continuó con su indiferencia hacia Ariel, quien aprovecha esta situación para victimizarse ante los ojos del público.

gran hermano (29).png

Por su parte, Camila ingresó a Gran Hermano con una estrategia bastante diferente a la de Ariel, teniendo una actitud más relajada y divertida, acercándose a las chicas, pero en particular su objetivo fue hacerse amiga de Alfa. Con un osito de peluche, va a todos lados con una actitud más conciliadora y no genera rechazo en sus compañeros, aunque ellos intuyen que se trata de una estrategia.

Gran Hermano: el freno de Maxi a Camila

Camila ha mostrado una debilidad por Marcos. Con su personalidad tranquila y reservada, le atrajo la atención a la joven de Ituzaingó al punto de perseguirlo muchas veces adentro de la casa.

En torno a esto, en el más reciente episodio de Gran Hermano cuando estaban en el sauna Maxi, Marcos y Camila. Ella, en el medio de los dos, intentó tocarla la espalda a Marcos con la excusa de reventarle un granito.

granhermano6.png

Pero, Maxi se negó. “No, muchas gracias Cami”, fue su respuesta, a lo que la joven no se dio por vencida. “Dale, dale, ese solo y no te jorobo más”, le pidió. Marcos insistió en su negativa y ella arremetió con el pedido, hasta que Maxi que estaba escuchando todo, se fastidió y le gritó: “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”. De manera contundente, el cordobés la frenó a la joven de 23 años y ella, sin amedrentarse, re rió y volvió a la carga con Marcos.