Gran Hermano: El desconcierto sobre la adopción de Caramelo

'Gran Hermano': Alfa y Romina se casaron aunque ella no estaba muy convencida

Vale recordar que la salida de Caramelo del show generó polémicas en redes sociales por la reacción que tuvo Mora, su compañerita peluda en el programa . Por ello, durante la entrevista y la participación del veterinario en A La Barbossa, Romina se mostró sorprendida cuando escuchó que no está confirmado aún que sea ella quien lo adopte.

La ex concursante comentó: “Me dijeron que mañana me iban a dar a Caramelo”, y el veterinario le aclaró que todavía no se sabe. “Yo lo único que puedo decirte es que, con todo el amor del mundo, hay algunos factores de riesgo en la tenencia para vos, porque hay preguntas como si tenés la pileta cercada o si hay niños en la casa”, disparó sin filtro el cuidador.

Gran Hermano: las dudas sobre la adopción

El veterinario también explicó que hay un formulario que la ex Gran Hermano debe completar y que más adelante, en base a sus respuestas, se va a decidir si ella es la persona indicada para quedarse con Caramelo.

Luego, explicó: “Es un cuestionario de cosas que siempre hacemos cuando damos un animal en adopción. Y bueno y de allí calculo cuando Romi lo conteste se verá si están dadas las condiciones, no solamente para el perro, sino también para Romi”. Especificó que este era un paso que se realiza en todas las adopciones “Porque pensamos en ambas cosas. Es para toda la vida”, aclaró.

Romina Gran hermano.jpg Este lunes Romina se reencontró con sus hijas luego de cinco meses

A continuación, la conductora intervino y explicó que, como la exparticipante del reality está en un hotel desde que quedó expulsada de la casa, por el momento no puede hacerse cargo del perro.

Aunque Romina seguirá residenciada en el hotel para cumplir compromisos de contrato de Gran Hermano y las entrevistas pactadas por la producción de Telefe, esperaba que este viernes, que es el último día de aislamiento de la ex diputada, pudiera reencontrarse con el cachorro. "Romi tiene tres chiquitas pero además tiene muchas ganas de tenerlo a Caramelo, ella es la mamá de Caramelo”, señaló Funes Ugarte.