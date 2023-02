Gran Hermano: el desconcierto de Agustín ante los mensajes de su ex

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoBnh9XLD2D%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

En ese sentido, Agustín fue cuestionado por una conversación que tuvo su ex, Daiana Filgueira, con parte de su núcleo cercano, luego de que Agustín dijera una controversial frase en Gran Hermano: “Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona”.

Gran Hermano: el desconcierto de Agustín

Aunque no dio nombres, esta confesión tuvo repercusiones fuera de la casa más famosa. “¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste”, dijo la ex, una respuesta que Ángel de Brito le leyó Agustín.

La sorpresa del ex Gran Hermano fue mayor: “Me estoy enterando en este momento”, dijo ante el presentador. “No sé por qué lo dice”, agregó Agustín, mientras alguien le soplaba que tenía que ver con un tema vinculado a la “confianza”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCoFcPb4qz1t%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Agustin Guardis (@agustinguardis)

Ángel de Brito le leyó otro de los mensajes que había escrito Daiana en su perfil Twitter: “Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando”, enfatizó.

Los mensajes fueron publicados en las primeras horas del domingo 29, es decir previo a la Gala de Eliminación. Sin embargo, Agustín pudo dar una respuesta: “Creo que se equivocó. Yo siempre tuve... tenemos una buena relación. De hecho cuando salimos almorzamos juntos...”, expresó respecto a la actitud de quien fuera su novia por casi dos años. “Quizás se ha confundido. Quizás no era para ella, porque de ella tengo los mejores recuerdos, y lo sabe”, esgrimió.