Gran Hermano: El Conejo se quebró por completo al hablar de su separación con Coti

Horas después que la ex Gran Hermano Coti Romero anunciara que había finalizado su relación con El Conejo , le tocó el turno del cordobés para expresar su lamento y dar su versión de lo sucedido, motivo por el cual hizo un fuerte descargo en su canal de Twitch.

"Mucho por sanar": los ex Gran Hermano Coti y Alexis terminan su romance

Coti y el conejo.jpg

Lleno de muchas lágrimas, el cordobés decidió hablar sobre el tema: “No soy partícipe de que esto quiera decir que se haya terminado todo. Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, podamos arreglar esto”, reflexionó. .

Una vez logró controlar un poco su llanto inicio un fuerte descargo sobre su situación: “Me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo, la extraño un montón”, agregó y luego de un profundo silencio sumó: “La necesito mucho”.

“Voy a respetar la decisión que ella ha tomado. Voy a tratar de respetarla porque la verdad que me hace mal tenerla lejos. No poder verla, no poder abrazarla, es un calvario”, destacó el cordobés aún sumergido en un mar lágrimas.

Gran Hermano: Los detalles del Conejo sobre su separación con Coti

“Todo el que ha tenido una relación de pareja sabe lo que es, por lo que pasa. Necesitar a la otra persona”, continuó y se dirigió al club de fans de la pareja, aquellos que los apoyan desde que iniciaron su romance dentro de la casa de Gran Hermano: “Que se queden tranquilos, que ni ella falló ni yo fallé”, se sinceró.

"La amo y la voy a amar muchísimo, pero la voy a esperar toda la vida. Más allá de que sean caminos diferentes, la voy a esperar toda la vida porque es la persona que amo, que amé. Sabe todo de mi vida, más que cualquier otra persona. Me sigue haciendo falta y me va a hacer falta, añadió.

"Ojalá pueda tener una charla con ella la semana que viene. Dios quiera. estoy sin dormir, vengo llorando... No se dejen engañar por boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas por sanar”, cerró el ex participante lamentado mucho la situación.