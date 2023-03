'Gran Hermano': Darío Barassi reveló cuál es su favorito para ganar la competencia

El conductor estuvo presente en el show de Fernando Dente y habló de varias cosas con su humor característico: “ No me gusta ser el segundo invitado. Todo bien con Bossi, pero ¿por qué él primero y yo segundo? ”, inició.

Fernando bromeó con el preguntándole si no vio el último capítulo de 'Gran Hermano' a lo que el respondió mientras miraba atentamente las cámaras reveló de manera directa a Marcos como su favorito: “No, no, no no. Soy fan de Marcos”.

image (13).jpg

Minutos después Barassí volvió a tocar el tema, para esta vez para hacer campaña por su favorito: “Vayan a votar a Marcos”.

'Gran Hermano:' Todos los premios que se llevarán los finalistas

Quien se consagre como ganador de Gran Hermano recibirá una vivienda más $15.000.000, que se sumará al incremento aportado por la empresa MercadoPago. Para el segundo que acumule la mayor cantidad de votos positivos habrá una casa a estrenar y quien se quede con el tercer puesto tendrá un viaje para dos personas a al lugar del mundo que elija.

El presentador de Gran Hermano; Santiago del Moro, reveló además este martes que en los próximas días los tres finalistas mirarán los castings que hicieron para ser elegidos como hermanitos y los de todos sus compañeros.

El famoso show de Telefe atraviesa su etapa final tras cinco meses en los que los concursantes estuvieron aislados y compartiendo desde la casa más famosa de la televisión. Ya Falta menos de una semana para la tan ansiada final y los votos del público para los finalistas son positivos.