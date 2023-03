'Gran Hermano': Daniela y Thiago separados ¡El inesperado mensaje de la joven!

No obstante 'Veganiela' como le llamaron muchos tomó una decisión que para algunos afectaron la estadía del joven que se marchó definitivamente de la casa. A pesar de ello, tuvieron un apasionado reencuentro una vez se vieron afuera de la casa.

image (23).jpg

'Gran Hermano': El claro mensaje de Daniela sobre su relación con Thiago

Luego de todo lo que sucedido con ellos, muchos pensaern que la relación iba bastante bien, pero un reciente mensaje de Danuela en las redes cambió todo, además horas más tarde respondió a sus seguidopres, dejando a todos asombrados con sus comentarios

“Hasta que entendí que él no era para mí”, inició con esta filosa frase y luego completó: “No estoy acostumbrada a dar explicaciones de algo porque es súper raro para mí, pero quiero bajar un poco las aguas por una situación que se fue un poco de las manos, el tema Thiago”.

“Quiero que sepan que no hubo separación porque con Thiago nunca hubo una confirmación de algo nunca estuvimos juntos, formal, así que no hay separación, absolutamente nada. Quédense tranquilos por ese lado. Y a lo sumo que hayan entendido que él no sea para mí, no significa que no tengamos un vínculo, destacó.

image.png

"Que nos llevemos bien o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo y que uno no pueda ser para el otro no podamos tener una linda relación. Son cosas diferentes. Así que quédense tranquilos que con Thiago está todo más que bien. A disfrutar de la vida. Más amor menos odio”, cerró de manera contundente.