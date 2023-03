'Gran Hermano': Daniela confesó cómo fue la reacción de Thiago luego de mostrarle el mensaje que le envió L-Gante

Al respecto de ese tema, Daniela habló en 'Mañanísima': "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes", detalló la ex participante.

Para ponerle un poco de más picante al tema agregó que primero le mandó un mensaje corto y luego un audio bastante picaro: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más. Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", soltó.

Ante esta información, en el panel quisieron saber la opinión de Thiago respecto a ello: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show", destacó Pestañela.

¿Existe algo más entre la ex 'Gran Hermano' Daniela y L-Gante?

En la red TikTok, Daniela Celis subió un video en el que aparece bailando uno de los éxitos de L-Gante y él no tardó en replicarlo en su propia cuenta de Instagram. Allí aparece la ex participante, moviéndose al ritmo de uno de los últimos hits.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida entre los miles de fans que acumulan en sus redes sociales y fue Juariu quien se percató del comentario del cantante.

Lo cierto es que la canción dice ni más ni menos que "Avisale a tu amiga la rompo, en el baile baila como trompo. Si me ve la otra me hago el tonto, a esa yegua seguro la monto" a lo que el L-Gante reposteó el video y escribió "si pinta", dejando en claro que le gustaría conocer a Daniela Celis.