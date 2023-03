Gran Hermano': ¿Cuál fue la oferta que le hizo Santiago del Moro a Valentina y a Rodolfo?

Internaron de urgencia a María Laura "Cata", ex participante de 'Gran Hermano' ¿Qué le sucedió?

No obstante agregó que el que no acepte la oferta podrá irse de la casa, tal y como se tenía estimado. Esto produjo una gran reacción en Rodolfo que de inmediato manifestó su deseo de seguir en la casa, pero para Valentina no fue lo mismo.

La diíficil decisión de Valentina en 'Gran Hermano'

Mientras Rodolfo estalló de felicidad con la noticia, Valentina se fue al cuarto para decidir algo que no tenía pensado. Marcos se fue junto a ella para darle su total apoyo: "No quiero que sientas presión”, le dijo a su hermana sabiendo que su novio estaba afuera esperándola para viajar.

Valentina siguió en silencio pensando profundamente sobre la decisión entre quedarse unos días más para apoyar a su hermano o irse definitivamente tal y como lo tenia planeado.

Finalmente y luego de muchos minutos de pensarlo, Valentina salió al living junto a Marcos y luego de que Santiago le preguntara sobre su decisión, soltó que se iba a quedar, generando una felicidad inmediata en el primo que por un momento no se lo esperó.

Marcos destacó que estaba muy feliz por la decisión que tomó, a pesar del viaje que tenía pautado junto a su novio además de otros comprmisos.

