Gran Hermano: Así reaccionan Marcos y Julieta a los rumores de romance

“Ya les voy a contar muchas cosas del afuera porque el aislamiento ya terminó desde el otro día que entraron los ex. Seguramente algunas cosas ya se empezaron a enterar. Igual, cuando pasó a voto positivo todo cambió porque ya ustedes no nominaron más ni nada”, dijo Santiago del Moro.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqRoHTRr8lq%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Gran Hermano: la reacción de Marcos y Julieta

Centrándose en Julieta y a Marcos, les preguntó por el particular fanatismo de aquellos a quienes les gustaría verlos juntos, pese a que ella contó que estaba de novia al ingresar a la casa, y siempre habló de su novio Lucca, quien, además, la fue a visitar semanas atrás.

“Se habrán enterado cómo los shippearon muy fuerte a ustedes dos”, dles dijo Santiago del Moro, a lo que Julieta reaccionó. “No”, aseguró alzando su tono de voz acompañando una leve carcajada y quiso conocer más información al respecto. “¡Conta más!”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCqRm-qpuajR%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Y Nacho se sumó al deseo de la gente al agregar: “Yo siempre lo dije. Lo dije y lo quise”. “Es un poco lo que pasaba del afuera. Hubo uno tuyo también...”, le contó sobre la unión que hicieron con Thiago de la que se enteró días atrás a través de Mora.

“Bueno”, interrumpió Julieta para hacer su aclaración: “Somos primos”. Intentando derribar cualquier tipo de posibilidad y haciendo referencia a que ella respeta y está enamorada de su novio. Y Marcos, que hasta el momento no se había pronunciado, avaló los dichos de su compañera: “Somos primos”.

“Somos re primos”, insistió Julieta. El animador de Gran Hermano continuó: “Vos estás en pareja con Lucca, que de hecho estuvo acá. Y el Primo no sé si tendrá algo por ahí...”. Y Marcos interrumpió para referirse al respecto: “No, no. O sea, siempre tuvimos la mejor con Juli. Siempre, creo que desde el principio nos hicimos muy amigos y yo siempre la he sentido como muy de confianza”.