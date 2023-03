'Gran Hermano': Así fue el emotivo encuentro entre Marcos y su padre

Después que ambos se calmaron un poco, Jose le dijo algunas palabras: “Tu mamá, tu abu, Valentina, todos te mandan muchos saludos”. Allí el hermano mayor, los interumpió para saludarlos y allí el padre de Marcos le dijo: “Gracias infinitas por cuidar tanto a mi hijo”.

Minutos después, Santiago los interrumpió para decirles que le tenía otra gran sorpresa, siendo su hermano que lo saludó a través de la pantalla: “Hermano, no sabes el orgullo que siento cada vez que alguien habla de vos, te admiro mucho por semejante desafío que te propusiste y que ahora estás conquistando", inició.

"Admiro tu juego limpio, tu compañerismo. Me encantaría estar ahí con vos, pero la beca de la universidad no me lo permite. Me puso muy feliz verte en la tele, tenerte de fondo mientras hago la tarea y sentirme en la cuerda floja cada domingo que te tocó estar en placa, te amo y te extraño, pase lo que pase en la final, vos siempre vas a ser mi gran hermano”, culminó.

'Gran Hermano': La madre de Marcos lo sorprendió con un mensaje muy especial

Poco antes de que se marchara su padre, Santiago les informó que tenía un saludo muy especial de parte de su madre, por lo que Marcos se volvió a quebrar y de inmediato la mujer más importante de su vida lo le dijo unas palabras llenas de mucho amor.

“Hola mi amor, espero que estés muy bien, ya pasó tanto tiempo, no te imaginas cuánto te extraño, quiero decirte que estoy súper orgullosa de vos, te mando un beso enorme”, fueron las breves pero muy significativas palabras de su madre.