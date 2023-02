Gran Hermano: Así es la fuerte estrategia de Rodolfo contra Julieta

Los gritos que se escucharon a las afueras de la casa del Gran Hermano, y que eran sobre las presuntas infidelidades de Lucca Bardelli, el novio de Julieta, son el arma que tiene Rodolfo.

Los gritos lograron hacer mella en Julieta, quien ya estaba sensible al notar que Lucca no ingresó a Gran Hermano, sino su hermana Camila quien ya fue eliminada. El hecho de que la actriz no sepa del mundo exterior es algo que quiere aprovechar Rodolfo en su plan.

Gran Hermano: el plan de Rodolfo

Esta estrategia, Rodolfo aprovechó para explicársela a su hijo, junto con una serie de consejos antes de abandonar la casa. Por un lado, ya le había dicho que haga la nominación fulminante -el participante fulminado va directo al voto telefónico, no puede ser salvado-, pero a Nacho no le terminó de convencer aquella idea: es que sabe que el público castiga a quienes juegan, pese a que justamente están allí adentro para jugar.

El papá de Nacho también quiere sacar provecho del factor emocional y le recomendó que la desestabilice a Julieta aprovechando que ella no sabe lo que realmente sucede afuera con su novio.

También, el hecho de que el público decidiera la salida de su hermana Camila es algo que le generó angustia y la hizo cuestionarse, aun más, realmente cuánto apoyo tiene afuera.

Por ello, Rodolfo le sugirió a Nacho que le dijera “Ay, te gritaron”, mintiéndole sobre un grito desde el exterior. “Es así el juego”, afirmó mientras su hijo estaba callado, escuchándolo, pero sin afirmar si llevaría a cabo aquel plan.

“Ahora le voy a decir a Juli, yo le voy a decir a Juli”, continuó su padre que luego le pidió a la producción de la casa que no lo enfocaran las cámaras ya que se cambiaría en un rincón de la habitación.

Al poco tiempo llegó La Tora, quien está en pareja con Nacho, es por eso que Rodolfo se permitió seguir hablando de su plan. “Y más con los pocos que quedan. Vamos, muchachos”, alentó el hombre a que su hijo se anime a jugar y a aplicar estrategias en las últimas semanas del reality.