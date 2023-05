Gran Hermano: Así celebraron tres meses de noviazgo Daniela y Thiago

Estos son los planes a futuro de la ex Gran Hermano Daniela Celis junto a Thiago

image (3).jpg

“Estamos re emocionados porque estamos viviendo cosas que nunca pensamos: viajar en avión, en barco. Nunca lo viví yo, y Thiago tampoco. Estamos viviendo la experiencia los dos juntos y nunca se termina. Es increíble lo que está sucediendo”.

Una vez llegaron al lugar no dudaron en compartir algunos detalles de cómo la están pasando, recorriendo un poco el sitio, además de mostrarse muy felices y enamorados. Así lo expresó Thiago en su Instagram quien le dedicó un mensaje lleno de mucho amor a su novia.

“Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida. Agradezco a Dios por ponerte en mi camino, mi amor”, escribió el joven junto a varias fotos en la que se les observa lo emocionados que están por disfrutar en esos lugares juntos.

image.png

Hace unos días Daniela confesó muy sincera en Mañanísima todos los sentimientos que tiene sobre el joven de González Catán: "Cuando me enamoro del corazón de alguien no importa el frasco. Es como que me enamoré, ya está”.

image.png

La pareja estará en Brasil durante algunos días para luego regresar y retornar sus actividades, como lo hará Thiago en la verdulería recién inaugurada y Daniela quien pronto abrirá su local estético: “Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas. Vamos a hacer un kit de emergencias para cuando se vayan de viaje”, destacó en su momento la ex participante de Gran Hermano.