Gran Hermano: Así apareció Romina con Walter Festa en la fiesta de Ariel

En medio de la fiesta de Ariel Ansaldo, el ex concursante de Gran Hermano aprovechó para compartir en una fiesta con quienes fueron sus compañeros en el reality y entre ellos estuvo Romina Uhrig, quien apareció en la celebración con Walter Festa.

Es la primera aparición como pareja luego de que Romina blanqueara su reconciliación con el político durante una entrevista con Ulises Jaitt. “Con Walter volvimos hace una semana”, reveló en el ciclo El Show de Ulises Jaitt de Radio XLFM.

En ese sentido, vale recordar que durante el tiempo que estuvo en Gran Hermano, la exdiputada aseguró en varias oportunidades que estaba separada del padre de sus hijas y tenían previsto divorciarse luego de once años de relación amorosa.

Gran Hermano: lo que dijo Romina sobre su reconciliación

Romina y Walter Festa se reencontraron cuando culminó su participación en el reality y volvieron a apostar por la relación. Incluso se animó a contar el récord sexual que tiene con su pareja: “Arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos orgasmos”.

En ese ciclo explicó el por qué no volvería a la política: “Me parece que es una herramienta hermosa, pero entiendo que hoy te postulás como político y te dicen como me dicen a mí: ‘dipuchorra, ladrona’. Esta mal vista la política. Lo sufrí mucho. Lo voy a seguir haciendo en lo social, que es lo que me gusta y más uno qué pasó necesidades en la vida”.

Al hablar de las muchas propuestas laborales que recibe, comentó: “Estoy súper feliz. Le iba a pedir ayuda a una amiga porque llegan mails, propuestas. Uno tampoco se imaginó que Gran Hermano iba a generar todo esto. Cuando entré nunca dije que quería ganar una casa, pero a quien no le gustaría, sino que a nivel laboral era hacer lo que a uno le gusta”.