Gran Hermano: Ariel revela todo sobre sus enfrentamientos con Alfa

Con el buen humor que lo caracteriza, Ariel saludó y habló a la cámara, como solía hacerlo dentro del reality.” ¿Qué me preguntarán? ¿Estarán a favor mío o en contra? Lo sabremos en un rato...”, dijo mientras señalaba a los panelistas.

De inmediato recibió preguntas. “Lo de Alfa, ¿eran verdad las peleas? Sí”, afirmó. “Fuiste una cámara y tuviste como un brote”, le dijo el conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: la estrategia de Ariel

Ante la presunta del conductor sobre lo que ocasionó que saliera de Gran Hermano, Ariel contestó: “Evidentemente algo mal... Quizás tendría que haber hecho las nominaciones de manera diferente. Pero llega un punto en que tenía que afrontar esto y nada... La placa esta era muy difícil. La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa...”, reveló.

Posteriormente, Marisa Brel pregintó: “¿Y por qué no lo fulminaste?” y el parrillero contestó: “¡Porque soy un pelotudo! Esa es una de mis debilidades, entre otras. No le agarré la mano a las nominaciones”. Cuando el conductor de Gran Hermano le preguntó sobre su personalidad, la respuesta incluyó también su polémica con Alfa.

Ariel: "No fulminé a Alfa porque soy un pelo..." - Gran Hermano 2022

“Soy así, Santiago. Era yo haciendo de mí mismo, cuando estaba frente a las cámaras lo hacía para divertir”, dijo. “Los momentos más fuertes tuyos es cuando te le plantaste a Alfa”, le dijo el conductor. “No me planté porque dije: ‘Esta es la semana en que me voy a plantar’. Era porque en serio había cosas que se podían manejar y yo trataba de dar el ejemplo. Las plantadas eran porque ya tenía los huevos al plato”, apuntó.

“No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. Y también empecé a tomar distancia porque si no, no se puede”, dijo sobre los conflictos con Walter Santiago dentro de Gran Hermano.