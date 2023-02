'Gran Hermano': Ariel quedó eliminado con el 55,21% de los votos

Desde ese momento los fanáticos no pararon de votar por sus favoritos, y según anunció Santiago del Moro, hubo récord de votos, pues superaron el millón y medio de personas votando en 'Gran Hermano'. El primero en ser salvado por el público este domingo fue Marcos, le siguió Nacho y la decisión final se debatió entre Julieta y Ariel.

Así votó el público de 'Gran Hermano'

Si bien desde hace días que la gente desde sus casas están votando, probablemente los últimos minutos de la gala fueron cruciales. Como es costumbre los participantes dijeron unas palabras. Ariel agradeció por la oportunidad y pidió a la gente que lo siguiera bancando para continuar en el juego.

Mientras tanto, Julieta Poggio se quebró por primera vez en una gala de eliminación y confesó: "Estoy súper nerviosa... Me pongo mal porque ver todo lo que ya pasamos, lo que superamos y estamos cerquita del final. Estoy tranquila que si me voy di todo de mi, y eso me deja tranquila. Siempre ese fue mi juego un juego leal, un juego limpio...", remarcó.

Finalmente el público votó, y decidieron que Ariel se vaya de la casa con el 55,21% y Julieta continúa una semana más fuera de peligro con el 44,79% de los votos.