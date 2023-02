Gran Hermano: Alfa destapa lo que vivió dentro del reality

granhermano22.png

En medio de su explicación, Alfa agregó: “Varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa me complicaron. Me fui dando cuenta de cosas que no me gustaron. Y quizás me equivoqué en algunas actitudes, como haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas”.

Gran Hermano: Alfa habla de su personalidad

En cuanto a su cruce con Romina en Gran Hermano, añadió: “No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera” y habló también sobre los aspectos de su personalidad dentro del show.

“Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa”.

Para hablar de cómo fue su estilo en Gran Hermano, comentó: “Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas".

También indicó que dentro de Gran Hermano “todo se potencia muchísimo. A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina...”, dijo.