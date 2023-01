'Gran Hermano': Agustín salió de la casa en una placa muy peleada

Por supuesto cada uno tenía a su favorito por amistad, él quería salvar a Agus y ella a Daniela, pero al no ceder ninguno de los dos, pensaron que la mejor estrategia era salvar a Ariel y dejar en placa a Lucila para que ella fuera la eliminada, pero no resultó. Pues ella fue la primera en ser salvada por el público.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1619895999324889090 Agustín es el nuevo eliminado de la casa de #GranHermano Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 pic.twitter.com/4btcG57Yxr — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2023

¿Cómo quedaron los porcentajes de la gala de 'Gran Hermano?

Santiago del Moro reveló cómo votó el público esta semana y Lucila 'La Tora' fue la primera salvada, luego de que recibiera apenas el 3,38% de los votos.

Y antes de la medianoche, tras un largo suspenso, informó que el nuevo eliminado era Agustín quien obtuvo el 50.81% de los votos negativos, mientras que Daniela, recibió el 49,19%, lo que confirma que fue una placa de nominados muy peleada.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1619886757163548673 Así fue la cena de nominados Seguí #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GH2022 pic.twitter.com/D8Rl72FYqw — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 30, 2023

Antes de salir de la casa, Agustín le dedicó una palabra a sus compañeros, y les dijo: "Me voy feliz. Les quiero decir que los quiero mucho. Mi sueño no era ganarme la plata o la casa, estoy acá porque quería ser el mejor jugador de esta edición, no sé si lo logré o no, eso lo voy a saber afuera". Y más adelante les tiró: "Se van a cagar de risa con todas las cosas que hice acá adentro, les va a gustar muchísimo. Fue todo de buena fe, todo lo que trabajé para esto", aseguró.