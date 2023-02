'Gran Hermano': ¿A quién salvó Camila de placa?

Aunque tras conocerse la placa final de nominados, la rubia había dado señales sobre a quién podría salvar, no fue hasta este jueves que se conoció su decisión. Consultada por el Gran Hermano sobre quién no quisiera que se fuera, Camila expresó: “A Alfa lo veo como un padre y me marcó mucho porque fue el primero que confió en mí. Entonces no quisiera que él se fuera”.