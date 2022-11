Gran Hermano 2022: se suma otro nominado a placa y hubo sanción para "La Tora"

Y a esto se suma una sanción para Lucila "La Tora", quien ganó la prueba de líder de la semana y este jueves debía salvar a uno de sus compañeros de la nominación, pero luego de quitarse el micrófono deliberadamente para hablarle al oído a Juan, fue considerado como complot, y el dueño de la casa le quitó este beneficio.

"Hay cosas que no pueden pasar." Un desafortunado y espantoso gesto de "Alfa" a Coti cambiará el rumbo de la casa.



Mirá #GranHermano

Esta ha sido la semana más polémica en Gran Hermano desde que comenzó la nueva temporada. Los televidentes estaban acostumbrados a ver una polémica a la vez, pero esta vez, fueron dos los hechos que revolucionaron toda la casa, y si algo queda muy claro es que a la producción, no se le escapa nada.

Según relató Coti al resto de sus compañeros, "Alfa" le quiso hacer una supuesta broma de muy mal gusto refiriéndose al tamaño de su miembro. "Se recostó en la cama y levantó su mano, y me decía 'mirá Coti, mirá Coti'... Yo le dije a Cone que se estaba zarpando. Después de eso me dijo, 'mirá tengo un desodorante, 10 centímetros de circunferencia'. Y ahí Maxi le dijo 'che, pará que tiene 20 años'", recordó la joven participante.

La decisión de Gran Hermano contra Alfa

Luego que Coti denunciara la repudiable situación que vivió con Alfa y dijera sentirse acosada, Gran Hermano tomó una drástica decisión y sancionó al hombre de 60 años. Lo llamaron al confesionario para advertirle lo que iba a pasar, pero luego se lo dijeron públicamente en la gala.

#GranHermano llamó a Walter "Alfa" al confesionario y le anunció que recibirá una sanción.



¡Seguí #GH2022

"Te anticipé que ibas a ser sancionado... Mi decisión es Walter, estás nominado", le dijo el dueño de la casa al jugador, dejando claro que pasa directo a placa y a estar nominado esta semana.

Ante la decisión Coti se puso muy nerviosa y sintió cierta culpa, y Alfa pidió un momento para hablar al respecto y dijo: "No quise acosar en ningún momento a nadie. No te tenés que sentir culpable de nada, sentate ahí y dejarte de hinchar o sentir culpable por nada... A mí no me hiciste nada, no te sientas culpable..", le insistió, mientras que se abrazaron y recibieron el aplauso de sus compañeros.