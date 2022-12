'Gran Hermano 2022': la justificación de Juliana tras su expulsión y una nueva sanción para Camila

Pero este martes, el escándalo siguió en el reality show, y Juliana mejor conocida como "Tini", estuvo como invitada en el piso de 'Gran Hermano' junto a Santiago del Moro y los panelistas, y trató de justificar sus acciones en su regreso al juego, que por supuesto, no le salió nada bien . "Sentía que no eran comentarios relevantes o de gran importancia o que podía afectar a los participantes como decir si estaba más gorda o más flaca, si escuché o no las cosas", comenzó diciendo.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1607546450136776705 ¡El dueño de la casa comunicó la sanción para Juliana y la jugadora quedó eliminada de #GranHermano!



Mirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/hZ0eiCsOgF — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 27, 2022

Y más adelante, la exparticipante de 'Gran Hermano', agregó: "No me voy a justificar, me veo y digo ay Dios mío Juliana. Fueron todos comentarios que estuve viendo durante todo este tiempo, no fue con mala intención. Sentía que eran comentarios irrelevantes", insitió ahora nuevamente desde afuera.

Sobre la forma en que fue expulsada, se quejó diciendo: "Entré feliz, el estar de nuevo afuera no me angustia, si creo que anoche me sentí un poco descuidada, fue fuerte la salida. Me mandaron la valija en cuotas. No justifico para nada mi comportamiento, me costó la expulsión, pero considero que fue excesivo, prefería que me sancionaran como corresponde y no esto", cerró.

¿Por qué 'Gran Hermano' sancionó a Camila con sobre rojo?

Este martes, la producción de Gran Hermano tomó una nueva y radical medida para uno de los nuevos participantes de la casa. Se trata de Camila, la joven ingresó hace unas semanas a la casa, y que ya recibió su primera sanción que fue presentada por Santiago del Moro en un sobre rojo.

Al igual que los exparticipantes, Camila tiene la ventaja de manejar información del afuera, sin embargo, en esta ocasión le jugó en contra, porque habló de más y a 'Gran Hermano' nada se le escapa. Fue durante una charla con Julieta y Romina, que la participante comentó que "Frodo" no contaba con el apoyo del público, además remarcó que muchas de sus actitudes en la casa habían sido rechazadas por los espectadores.

'Gran Hermano' la llamó al confesionario y le advirtió pero en vista que siguió revelando información, decidió una radical sanción: no podrá nominar esta semana y pasa directamente a estar nominada en placa.