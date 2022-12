'Gran Hermano 2022': estos son los nominados de esta semana

Mientras todos se sorprendían hace unos días con la eliminación de Agustin, Coti aprovechó el momento para hacer su votación espontánea, pero en esta ocasión no midió consecuencias y fue con todo contra las otras chicas. La participante usó el beneficio para poner en peligro a Daniela y Julieta, y parece que lo logró.

La estrategia de Coti y la salvación en puerta

La joven oriunda de Corrientes le dio tres votos a Julieta y dos a Daniela, y los motivos que expresó para su decisión fue que quería salvar a Alexis “El Conejo”, por eso decidió ir por sus compañeras a quienes en el día a día les ha prometido que se apoyarán unas con otras.

Pero, la actitud de Coti no es una novedad, pues los televidentes han conocido sus mejores actuaciones y estrategias dentro de la casa. Mientras les pidió a sus compañeras que le hicieran la cuartada con la nominación espontánea, ellas ni lo notaron, sin embargo, los números no les dan y está por verse si se dan cuenta de su jugada, o no.

Por su parte, Thiago una vez más ganó la prueba de líder y en sus manos está la posibilidad de salvar a uno de los cuatro participantes que quedaron en placa. En la casa especulan que puede llegar a salvar a Daniela, ya que en más de una oportunidad comentó que él se deja llevar por el corazón y no por el juego en esta instacia, pero tocará esperar hasta este jueves para conocer su decisión final.