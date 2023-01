'Gran Hermano 2022': estos fueron los nominados de esta semana

Cabe destacar que Nacho, es el líder de esta semana y será él quien tendrá la oportunidad de salvar a uno de los nominados este jueves. Y por supuesto, tuvo inmunidad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnBEi8IuGPN%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

¿Quién hizo la nominación espontánea esta semana en 'Gran Hermano'?

Daniela, se tomó muy en serio su papel de 'Venganiela' a su regreso en el repechaje, y por segunda vez desde que reingresó hizo la nominación espontánea, pero esta vez a Maxi y Alexis.

“Mis primeros tres votos son para el Conejo, los motivos son que sentí que jugó mucho conmigo y con la cabeza de Thiago. No me gustó nada. Dijo muchas cosas feas sobre mí. No juega lindo, le llena la cabeza a otras personas”, dijo. Y agregó: “Mis otros dos puntos son para Maxi, es por juego y me gustaría que pruebe una placa. A ver cómo le va”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnA78ZrJkvi%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Antes de entrar Daniela le prometió al público que jugaría fuerte, y la realidad es que lo ha hecho hasta el momento. Logró poner en riesgo de eliminación a Coti, que finalmente fue sacada por el voto del público.

Y en el caso de Thiago, se excusó diciendo que siempre ganaba la prueba de líder y no quería desperdiciar ese voto, además, agregó que en los últimos días se estaban entendiendo bien dentro de la casa de 'Gran Hermano' y no le gustaría jugar por detrás como hicieron con ella.