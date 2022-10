¿Golpe bajo? Jada Pinkett Smith revelará intimidades de Will Smith en un libro

Pero, en los últimos meses también se ha hablado sobre la actitud que ha manifestado Will Smith en torno a Jada Pinkett Smith y de nuevo, son los rumores los que apuntan a que ya estaría “cansado” de la relación.

willsmithyjadapinkett.jpg

Algunos de los argumentos advierten que Will Smith ya no publica mensajes de amor o fotos con su esposa, ni siquiera el día de su cumpleaños, y aunque estuvo con ella en su fiesta, no se evidenciaron muestras de cariño.

El libro de Jada Pinkett Smith

Ahora, todo apunta a que podría ocurrir una nueva crisis matrimonial por una polémica acción de Jada Pinkett Smith, quien decidió revelar los problemas maritales en un nuevo libro en el que aparentemente dará detalles de su relación y problemas con su esposo.

La actriz planea sacar el libro al mercado en otoño de 2023, donde hablará sobre su difícil vida, su ascenso a la fama y su complicado matrimonio de 25 años con el actor.

“Un recuento ‘sin restricciones’ del difícil pero fascinante viaje de la influyente actriz y presentadora de televisión... desde las profundidades de la depresión suicida hasta las alturas del redescubrimiento personal y la celebración del auténtico poder femenino”, dijo la editorial Dey Street Books este jueves.

jadapinkett.jpg

Jada Pinkett Smith revelará detalles de su depresión que casi la lleva al atentar contra su vida, cómo enfrentó la alopecia, y la crisis que vivió a los 40, que la hizo replantearse su vida, pero también dará detalles de los altibajos en sus 25 años de matrimonio.

Algo que ha sido visto como un posible detonante para su relación que ya se ha visto fracturada, y es que se sabe que a Will Smith no le gusta que Jada lo exponga y algunos de sus fans advierten que esta podría ser causa de separación.

“Jada si quieres hablar de ti está bien, pero no tienes que revelar las intimidades de tu matrimonio”, “ahora si vas a perder a Will, no te seguirá aguantando que lo expongas”, “por favor Jada deja de exponer así a Will, respeta su decisión y su intimidad, todo por vender”, y “ojalá no pierdas tu matrimonio por eso”, fueron algunos de los comentarios en redes.