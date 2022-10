Gigi Hadid cruzó a Kanye West en redes: la polémica razón

Robbie Williams habla de sus problemas de salud mental: "Me sentía perdido"

kanye west.jpg Foto: las remeras que causaron la polémica

Pero la respuesta de Kanye no tardó en llegar, y fue bastante duro con la periodista de Vogue. El ex de Kim Kardashian hizo varios posteos en su cuenta de Instagram para burlarse de Karefa-Johnson y se du estilo al vestirse y escribió: "Ella no es alguien a la moda, hablas de Ye, voy a hacer lo mismo contigo, pregúntale a Trevor Noah", fueron las palabras que puso junto a una foto de la comunicadora.

Kanye West.webp Foto: Captura de pantalla/Instagram de Kanye West

Además de otra publicación donde se observa el calzado elegido por la periodista, aunque horas después las eliminó. "Sé que Anna odia esas botas", escribió en el pie de la foto, haciendo referencia a la famosa directora de la revista, Anne Wintour.

Gigi Hadid defendió a la periodista de Vogue

La modelo Gigi Hadid intervino en la polémica, al ver el comportamiento de Kanye West a la periodista. Y le dedicó un comentario directamente al rapero, donde le dijo: "Desearías tener un porcentaje de su intelecto, no tienes idea… Si es que existe alguna coherencia entre todas las locuras que dices, ella quizá sería la única que podría encontrarla y salvarte", sostuvo.

gigi hadid.webp Foto: captura de pantalla comentario de Gigi Hadid a Kanye West

Y más adelante agregó: "Como si el ‘honor’ de ir a tu desfile tendría que callarle la boca a nadie y privarlo de comunciar su punto de vista. Definitivamente eres un chiste y un bully", expresó la famosa. La periodista de Vogue por su parte, escribió en sus historia de Instagram: "No fue, no aterrizó. Fue profundamente ofensivo, violento y peligroso", sentenció, y además recibió todo el apoyo de la famosa revista.