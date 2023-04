Gerard Piqué ya está en Miami para visitar a sus hijos ¿Llegó solo?

Gerard Piqué y Clara Chía no pudieron disfrutar del todo sus vacaciones en Dubai

El futbolista contó con la gran presencia de algunos medios locales algo a lo que él no se esperaba, sin embargo optó por seguir su camino a hasta la casa de sus hijos. Uno de los periodistas que estuvo allí; Alex Rodríguez del ciclo de ‘Ana Rosa' dio sus impresiones sobre la llegada el empresario.

image.png

"A mí me dio bastante penita, vino completamente solo, vestido de forma sencilla y con una pequeña maleta”, destacó y agregó: "Yo creo que él no se esperaba la reacción de tantos periodistas a su llegada y que le hicieran preguntas tan fuertes".

¿Cuánto tiempo se quedará Gerard Piqué en Miami junto a sus hijos?

Después de que el ex futbolista no quiso dar declaración alguna a la prensa, el periodista dio más detalles sobre su llegada a la ciudad: "La propia maleta lo confirma, me dicen que se va a quedar unos días, en un hotel de Miami".

"Seguramente hoy veamos a Piqué cogiendo un barco para ir a esa isla", agregó Rodríguez. Hasta los momentos llegó solo, debido a que habrían sido las exigencias de sus hijos para que pudieran verlo, según lo indicaron hace algunos días.

Hijos de Gerard Pique.jpg ¿Qué tiene que hacer Gerard Piqué para poder ver a sus hijos?

Para cerrar el reportero habló de como vio a Piqué al momento de su llegada al aeropuerto: "Me dio bastante ternura verlo, sus hijos están a 10.000 kilómetros de distancia, creo que Piqué va a tener que plantearse tener una casa en Miami para darle una estabilidad a sus hijos y va a ser bastante duro lo que le queda para los próximos meses".