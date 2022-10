Furor en Ezeiza: Jin de BTS llegó a la Argentina para cantar con Coldplay

Después de la sorpresiva invitación que le hizo Chris Martin, Kim Seok Jin aterrizó este martes en horas de la mañana a territorio argentino. Lo que no se esperaba el artista, es encontrarse con tantas personas esperándolo en el aeropuerto de Ezeiza.

https://twitter.com/iSJT4NI3/status/1584908475733364749 YA LLEGO,AHORA SI SEOKJIN OFICIALMENTE EN LA REPÚBLICA ARGENTINA SANITO,A SALVO Y SALIO POR OTRA PUERTA POR SU PROPIA SEGURIDAD. GRACIAS DIOS POR ESCUCHAR MIS PLEGARIAS #JinEnArgentina WELCOME TO ARJINTINA pic.twitter.com/OoD92BLgrH — nochu 's bts; ARJINTINA (@iSJT4NI3) October 25, 2022

Sorpresa por la cantidad de personas a la espera del músico de BTS

Jin viajaba en un vuelo proveniente de Nueva York, ciudad en la que hizo escala, para finalmente arribar en Buenos Aires. Si bien el cantante de BTS no tuvo contacto directo con sus fanáticos en Ezeiza, personal del aeropuerto pudo capturar parte del paso de Jin por el recinto, y de inmediato se viralizó en redes.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkJiNMRD4bW%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe Noticias (@telefenoticias)

Minutos después, el artista pidió disculpas por no poder acercarse al fandom que lo esperaba en las puertas del aeropuerto y escribió en su Twitter : “Lo siento, todos en el aeropuerto (Cantando "Fan ID"). Hay tanta gente aquí. Yo también soy yo, pero me preocupa que puedan salir lastimados. No puedo salir de esa manera... Realmente quería verlos. Lo siento. Espero verlos en el concierto”, dijo.

https://twitter.com/workaholicsuga/status/1584750277189828608 Mi papá está en ezeiza y me mandó un update, LAS AMO MI PAAISSSS #JinEnArgentina pic.twitter.com/cBjMN895y9 — glitch (@workaholicsuga) October 25, 2022

Desde hace mucho tiempo no se veía tanto furor a la espera de un artista en Ezeiza, lo que por supuesto ha sorprendido a todos, pero ha dejado muy claro el cariño y la admiración del público argentino a la banda BTS. Jin, tendrá algunos días para disfrutar de Buenos Aires, porque llega como invitado de Coldplay, con quien compartirá escenario el viernes 28 de octubre en el estadio de River Plate.

Pero lo que hace su visita aún más especial, es que Jin, hará su debut como solista con 'The Astronaut', una colaboración con la banda de rock británica.