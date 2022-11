Furor por el reencuentro de las Spice Girls casi completas

En el video compartido por el famoso, se pueden ver a Victoria Beckham cantanto junto a Geri Helliwel, Emma Bunton y Melanie C el popular tema "Say You'll Be There" que corean sus fanáticos desde el año 1996. “Especial celebrando a Ginger este fin de semana y aún más especial para capturar este momento de las chicas. Una amistad para toda la vida”, fue el mensaje que escribió David Beckham en el pie del video.