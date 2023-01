Fuertes cruces en el debate: las primeras palabras de Coti tras salir de 'Gran Hermano'

Como el resto de los exparticipantes, la correntina pasó este lunes por el debate en donde respondió todas las preguntas de los panelistas, algunas bastante fuertes y tuvo varios cruces en vivo con Laura Ubfal, que no pasaron desapercibidos en redes.

De entrada, la periodista catalogó de "celosa, envidiosa y falsa", a Coti, pero la joven no dudó en cruzarla y responderle sin miedo: "Hay que estar ahí... vos no estuviste ahí, no podes hablar de cómo es", le dijo. Y más adelante agregó: "Traté de demostrar lo que yo era... yo te dejé hablar, asi que dejame hablar", sentenció mientras Ubfal la quiso interrumpir.

Las frases más virales de Coti tras su salida de 'Gran Hermano'

Fueron muchas las confesiones de Coti durante el debate en el piso de 'Gran Hermano', dicho por los mismos panelistas, ha sido la participante más fuerte que ha pasado por la casa y le auguraron un futuro en el mundo del espectáculo. Te resumimos las mejores frases de la exparticipante:

"Yo pensaba que me había votado Daniela. Yo no hice una jugada para sacar a Julieta. No pensé que iba a volver Daniela".

"Estoy segura que Conejo va a seguir siendo mi novio afuera de la casa. Siempre lo sentí muy sincero dentro de la casa".

"Se me ve como una chica joven y carita de buenita y se piensan que no puedo hacer lo que hice".

"Al principio fue por juego. Lo vi cerca de 'Los Monitos' y me acerqué porque lo vi fácil".

"La mayor parte del tiempo pensaba que no tenía gente. Porque me gritaban 'traidora' desde afuera y otras cosas".

"Cuando entré dije que iba a jugar. Sí o sí era un juego. Desde el día uno. Cuando les digo a las chicas que vamos juntas y luego les hago la espontánea, lo que yo suponía era que no tenían tanta gente".

"No terminé de explicarle a la gente lo que estaba haciendo. Las nominaciones, si bien dí los motivos, no conté cuál era el juego".