Fede Bal tiene perfil en app de citas: "Tengo muchos matches"

En el ciclo, Fer Dente bromeó con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal sobre el escándalo del lavarropas, como se denominó a la polémica ruptura con Aldrey ya que se dijo en ese momento que la joven se había dado cuenta de sus infidelidades cuando advirtió que el actor ponía a funcionar el lavarropas de su departamento a altas horas de la madrugada.

Posteriormente, hicieron un juego en el que presuntamente ellos dos recién se encontraban después de mucho tiempo sin verse. “Hola Fede, ¿cómo fue tu temporada de verano?”, dijo el conductor a modo de broma.

fedebal2.jpg

“Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más. Me mudé a una casa divina”, fue la respuesta de Fede Bal haciendo un resumen de lo más reciente en su vida.

La confesión de Fede Bal con las app de citas

Durante el segmento del ciclo que se llama Las 10 al hilo, Fede Bal respondió rápidamente lo primero que se le vino a la mente ante la pregunta del conductor.

“¿Algún famoso te tiene bloqueado en las redes?”: “Sí muchos. pero no puedo decirte uno”. Luego vino otra pregunta: “¿Alguna vez te fueron infiel a vos?”: “Sí, claro”, admitió Fede. “¿Te presentaste alguna vez como el hijo superdotado de Carmen Barbieri?” a lo que el protagonista de Kinky Boots dijo: “Sí, y estoy usando aplicaciones de citas, aunque todavía no me vi con nadie porque no me animo, pero si llego al bar en el primer encuentro con alguien creo que mi primera frase va a ser esa”.

fedebal3.jpg

Después, Bal contó cómo es su paso por esas aplicaciones. “Tengo muchos matches y nadie me cree que soy yo”. Sin dudarlo, el conductor quiso que le mostrara su perfil de la aplicación. Mientras lo buscaba para hacerlo, Fede reconoció: “Yo sé que mi fuerte no es la facha, mido 1,64, soy un gordito con tatuajes. No es esa mi principal arma de seducción. Yo estoy loco, estoy roto, amigo, intento hacer sentir bien a la gente”.

Después enseño en cámara las fotos de la app de citas, en las que aparece posando con anteojos negros, en traje de baño con el torso desnudo, y también en un composé de muchas postales con una leyenda que decía “Muchas gracias”.