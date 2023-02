Fede Bal rompió el silencio en medio de la filtración de chats que prueban su infidelidad

Los medios fueron a buscarlo a la salida de su obra de teatro en Carlos Paz y los atendió diciendo: “No tengo muchas ganas de hablar”. Y más adelante agregó: “A la única persona que le tengo que pedir disculpa es a mi exnovia”, continuó relatando.

Mientras le hacían preguntas, Fede Bal agachó la cabeza, dijo que tenía que trabajar muchas cosas en él y solucionar temas internos, y cerró con estas palabras: “No voy a decir más de lo que acabo de decir, es un momento en donde tengo que cuidarme yo”.

¿Qué pasó con Estefi Berardi y Fede Bal? Los detalles del chat íntimo

El nombre de Estefi Berardi es uno de los que salió a relucir en medio del escándalo de separación y varias infidelidades que cometería el actor Fede Bal mientras mantenía una relación sentimental con su novia por tres años, Sofía Aldrey.

La polémica incluyó a Estefi Berardi como una de las presuntas parejas que tuvo Fede Bal, cuando Yanina Latorre apuntó contra ella en LAM, asegurando la existencia de chats íntimos entre el actor y la panelista, que darían cuenta de la relación íntima que presuntamente mantendrían cuando él aún era pareja de Sofía Aldrey.

Yanina Latorre leyó al aire el mensaje que la propia Aldrey le enviaría y en el que confirma la existencia de esas conversaciones entre el actor y Estefi Berardi.

“Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó al aire Ángel de Brito, mensaje que le pasó al instante Yanina.