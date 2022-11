¿Eva Mendes se casó finalmente con Ryan Gosling? La actriz muestra un indicio

Algo cierto es que Eva Mendes y Ryan Golsing, juntos durante tantos años, son una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. No obstante, hasta este momento se desconoce que se hayan unido en matrimonio.

El polémico tatuaje de Eva Mendes

Pero algo ha salido a la luz. A través de la más reciente fotografía compartida por Eva Mendes en Instagram la actriz ha asomado la posibilidad de que hayan formalizado legalmente su unión.

En la foto, la actriz de Ghost Rider deja ver su nuevo tatuaje. Se trata de unas letras en la parte interna de su brazo izquierda que dice: "de gosling".

No tardó mucho para que sus seguidores asumieran que la actriz había adoptado el apellido de su pareja, Ryan Gosling, al estilo de la cultura hispana, donde la mujer, una vez casada, asume el apellido de su compañero con la preposición "de".

"Oh, Qué maravilla!!", "¡De Gosling… Me encanta! ", "La gran señora de Gosling!", "Ryan y tú hacen una pareja increíble. Me encantan los dos y me hace muy feliz que estén juntos. Felicidades", fueron algunos de los comentarios que recibió.

De ser cierto lo que todos andan pensando, Eva Mendes se estaría llamando ahora Eva Mendes de Gosling.