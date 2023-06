Eva Longoria confesó que su hijo está muy decepcionado de ella ¿A qué se debe?

Eva Longoria dijo que su hijo le reveló algo que no le gusta de ella

Hace cuatro años la actriz Eva Longoria tuvo a su hijo Santiago , de quien está muy orgullosa y que en muchas ocasiones lo presume en sus redes. Sin embargo hace poco reveló en el show "The Kelly Clarkson Show" que el pequeño le hace una constante critica.

Santiago se siente un poco decepcionado de que su madre no hable bien el idioma español, motivo por el cual se lo crítica cada vez que no lo habla bien. “Yo no crecí hablando español”, inició la actriz ¿y agregó al respecto: “Me corrige todo el tiempo y lo hace con actitud”.