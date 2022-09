Eugenio Derbez: toda la controversia sobre su accidente que involucra a su hijo

VadhirDerbez__1_.jpg

Todo este revuelo se inició cuando un YouTuber habló al respecto, una situación que ha puesto en la mira a Vadhir Derbez y de lo que su hermano, el también actor y comediante José Eduardo Derbez, desmintió días atrás.

El accidente de Eugenio Derbez

Fue a finales del mes de agosto cuando la esposa de Eugenio Derbez, la cantante Alessandra Rosaldo, publicó en su cuenta de Instagram un comunicado de un accidente que sufrió el productor de “De Viaje con los Derbez”. Explicó que le dejó lesiones de importancia, por lo que debería ser sometido a una operación por médicos especialistas.

Aunque no dio detalles de lo ocurrido, Alessandra Rosaldo dijo que Eugenio Derbez se encontraba bien pero que las lesiones eran delicadas, por lo que se programó una cirugía que debía ocurrir pronto, y que el proceso de recuperación sería largo y difícil, pues requeriría de reposo y terapias de rehabilitación.

eugenioderber1.jpg

La familia del productor decidió mantener en hermetismo los detalles, lo que originó una ola de rumores en varios medios mexicanos, periodistas. El revuelo fue tal que cualquiera que tuviera "fuentes" cercanas a la familia publicó en redes sociales y cualquier espacio de difusión masiva versiones sobre lo que le había ocurrido al protagonista de La familia P. Luche.

La versión de Eugenio Derbez

Desde su cama y con notables efectos de sedantes, Eugenio Derbez hizo una transmisión en su cuenta de Instagram. Allí contó que una noche antes de volver a su casa en Los Ángeles, se encontró con su hijo Vadhir Derbez, quien lo convención de experimentar un juego virtual.

"Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba (dentro del juego) en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...", contó. "Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos", dijo.

Ahora, Alessandra Rosaldo retomó el tema, manifestando que se sentía triste porque la declaración de ella y lo narrado por su esposo no sea verdad suficiente para tomarlas como versiones oficiales.

“Por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza y por otro lado nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente?, y qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre que tengan que estar buscando... no sé lo que están buscando”, dijo.