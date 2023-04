Esto dijo Marcelo Tinelli sobre el posible regreso de Mirtha Legrand a América TV

image.png

Luego confesó que no tiene conocimiento sobre el tema económico debido a que eso lo maneja su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, manifestó sin agregar mucho más.

Las palabras de Marcelo Tinelli sobre el posible regreso de Mirtha Legrand a la televisión

El recién nombrado director artístico de América TV habló de lo que serían el posible ingreso de Mirtha al canal: “Para mí sería un honor gigante que Mirtha pueda volver a este canal donde estuvo tantos años, que yo sé que ella ama muchísimo", comenzó.

"Más allá de la relación personal que yo tengo con Nachito Viale, el cariño que te tengo a Juanita, a ella también que la respeto y admiro profundamente. Espectacular sería para América tener a Mirtha, así que vamos a esperar. Yo creo que hay una negociación abierta en otro lado”, sumó.

Mirtha Legrand.jpg Aseguran que Mirtha Legrand podría acordar pronto con América TV

“Por supuesto que el canal está para hacer el esfuerzo de poder tener una Mirtha Legrand en pantalla, me encantaría. Ya le dije a Nachito ‘cuando quieras voy a tomar el té a lo de tu abuela, yo estoy para tomar el té, hacer todo lo que pueda, las masitas, todo, no tengo drama”, cerró sobre el tema.

Marcelo también aprovechó para hablar del Bailando uno de los ciclos más esperados de este año: “Vamos a tener algunos bailarines, o flacos nuevos que vengan de redes sociales, que me parece que hay un montón de gente que se la puede hacer conocer en la tele abierta. Y después también voy a interactuar con las redes”, destacó-

“Vamos a ver cuántas parejas son, hasta acá estamos pensando entre 18 y 20, entonces a partir de ahí cuántos famosos son, porque ya hay varios que parece que estarían así que hay que ver. También algún Gran Hermano por ahí que queremos”, continuó.

bailando.jpg

“Me quedé sorprendido, el otro día me pararon acá en la puerta del canal también. También me preguntaron por Marcos de Gran Hermano. Y es lindo generar esa expectativa de ver quiénes finalmente van a ser los elegidos”.

“Ojalá que esté mi hija también -en relación a Cande-, me encantaría que esté mi ex, Paula (Robles), pero dice que está grande, qué sé yo. Para mí la rompe bailando, vamos a ver. De a poquito estamos armando todo el casting”, finalizó dando todos los detalles sobre ello.