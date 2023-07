Esto dijo la ex Gran Hermano Coti a un mes de su separación con el Conejo ¡Le puso Picante!

image.png

Semanas después de esta comentada separación, Coti asistió a LAM, para hablar de cómo se encuentra ahora, luego de que en algunas ocasiones los dos se han visto envueltos en muchas especulaciones de que ya habrían iniciado una nueva relación.

La ex participante de Gran Hermano se sinceró en LAM sobre su situación sentimental

Una vez instalada en el estudio del popular ciclo de América TV, le comenzaron a realizar varias preguntas sobre su vida a lo que ella no dudó en responder con honestidad: "¿Los jugadores de fútbol, les escriben desde el Instagram oficial o del otro?", le consultó el conductor Ángel De Brito.

"Del oficial", soltó rápidamente, mientras que su ex compañera Juliana Diaz agregó muy sincera: "A mí no me han escrito jugadores por el momento". Esto produjo que Coti profundizara un poco más sobre esta situación que ha generado muchos comentarios.

"Lo peor que todo es que si no les contestás, siguen... o borran los mensajes. No me gustan los jugadores de fútbol, me gustan más de perfil bajo. Si me escriben a mí, le deben escribir a todas", sumó con fuerza la ex pareja del Conejo.

Para cerrar Coti no dudó en revelar el cometido de los mensajes, dejando sorprendidos a todos en el estudio: "Me escriben en modo efímero. Entré una vez a chusmear y me puso 'tranqui, ya se te va a pasar lo de la separación'. Nunca más entré a ver".