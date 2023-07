Esto dijo Julieta Poggio luego de recibir algunas críticas por un aparente retoque estético

Julieta Poggio no dudó en responder a las personas que la criticaron por su reciente retoque estético

Entre los más de 200 asistentes estuvieron muchos artistas, los cuales son referentes de la comunidad LGBTIQ+ quienes apoyaron a la diversidad con look muy vistosos, Los organizadores tuvieron una premisa muy clara: “Más es más” , motivo por el cal cada persona podía mostrar su gran creatividad en sus vestimenta.

Julieta Poggio 01.jpg Julieta Poggio está muy feliz por su nuevo proyecto laboral

A pesar que Julieta brilló mucha en esa gala, no dejó de recibir algunas críticas en las redes, debido a que los usuarios se fijaron mucho en su supuesto nuevo retoque estético. Esto no fue pasado por alto por la ex Gran Hermano quien disparó con fuerza a los que le hicieron esos comentarios.

La respuesta de Julieta Poggio luego de las críticas que recibió en las redes

Julieta no dudó en grabar un video para mostrar que lo tuvo fue una reacción alérgica, generándole una hinchazón en la boca y su nariz: “Bueno, resumiendo porque tampoco la quiero hacer tan larga... hoy me levanté enferma”, expresó.

La explicación no quedó allí, debido a que luego agregó más detalles: “Estuve esta semana con muy bajas defensas. Tuve anginas. Y hoy a la mañana me levanto con una reacción alérgica que claramente tiene que ver con las bajas defensas que tuve esta semana, por estrés, por ansiedad, por cosas que son difíciles de manejar a los 21 años”, sumó.

Seguidamente habló de las consecuencias que sufrió producto de esta alergia: “Se me hinchó toda la boca. A la mañana me levanté y dijo ‘¿qué car...?’. Tengo una bola en la boca, tengo la nariz hinchadísima”, continuó y conto que estuvo muchas horas en la guardia del CEMIC.

image.png

“Esto es simplemente para que puedan ver que del otro de la pantalla hay personas que también pasan por cosas feas, cosas difíciles. Por más que algunas personas crean que nosotros no lo leemos, yo por lo menos leo todo”, continuó la actriz y exclamó: Todos nos enfermamos, todos tenemos un día difícil, esta es la primera vez que tengo una reacción alérgica. Fue muy feo, me asusté muchísimo. Me levanté con la jeta (cara) hinchada, claramente es por las defensas bajas”.

“Quiero transmitirles que en esta cuenta siempre prevalecen las buenas vibras y deseo en el mundo menos odio y más amor, porque es de verdad lo que te genera algo y lo que te llena el corazón al final del día. Por eso, los amo a todos los que me tiran la mejor, me apoyan y me acompañan".

image.png

“Y a los haters que se vayan a la mierda. Ya estoy harta”, cerró dejándoles un claro mensaje a todos los que la criticaron por su aparar ente retoque estético que no fue más que un problema de salud, aunque luego no dejó de despedirse de todos: “Los amo, chau, buenas noches y buenas vibras”.