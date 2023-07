Estefi Berardi sorprendió al revelar las ofertas de trabajo que tuvo antes de ingresar al medio ¡Insólito!

Estefi Berardi.jpg Estefi Berardi debutó como cocinera en Pasaplatos

La panelista específicamente contó que tuvo algunas particulares ofertas las cuales rechazó sin dudarlo: “Tres trabajaos que rechacé y me habían ofrecido un montón de plata. El tercero era el más peligroso", respondió de manera contundente.

Estas fueron las ofertas laborales que rechazó Estefi Berardi antes de ingresar a los medios

La primera propuesta que tuvo Estefanía sorprendió un poco, sin embargo y a pesar la gran cantidad de dinero que le ofrecieron la rechazó de inmediato: "El primero: me ofrecieron miles de dólares por subir fotos de alto voltaje o casi en bol..., en esas famosas plataformas y dije que no".

"Fue un político que me ofreció un montón de plata por ir a una clase de karate con él. Él era muy bueno haciendo ese deporte y yo en ese momento estaba en 'Combate'. Me vio muy atlética y el objetivo era que yo suba historias con él en la clase para pasarle un montón de seguidores. Le dije que no, era de Zona Sur", reveló Estefi la segunda oferta.

Finalmente contó cuál fue la tercera proposición laboral que rechazó: "El tercero, que me dio mucho miedo... Era cuando vivía en Mar del Plata, me ofrecieron un montón de plata por limpiar vidrios en altura. Me vieron como muy ágil pero a mí la altura me da vértigo, así que no lo agarré. Pero me hubiese venido bien la guita".